Pioli incredulo: «Handanovic non ha neanche protestato. Mai vista una cosa così». Tutta la sorpresa del tecnico del Milan

Stefano Pioli nel post partita di Inter-Milan ha parlato a più riprese del gol annullato che poteva riaprire la partita.

CONFERENZA – «L’ho rivisto: si vede che i giocatori protestano per un fallo di mano, mentre il portiere non protesta. Kalulu va via dall’angolo di visuale. Ora parlo perché la partita l’abbiamo fatta e l’Inter è stata brava a sfruttare i nostri errori, ma quel gol poteva riaprire la partita».

MILAN TV – «Dal campo non abbiamo capito la dinamica, i giocatori dell’Inter chiedevano il fallo di mano e Handanovic non ha protestato. Non ho visto le immagini ma pensavamo che fosse giusto assegnare il gol»

MEDIASET – «Non si è mai visto un portiere che subisce un gol e che non protesta quando pensa di subire un gol in fuorigioco. Hanno protestato per il fallo di mano e non per il fuorigioco».