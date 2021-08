Pioli guarda avanti, qualche elemento lontano dalla condizione

Stefano Pioli sa che il Milan non arriverà con tutti gli elementi pronti per la prima di campionato. Il focus sui giocatori della rosa

Primo fra tutti Ibrahimovic, reduce da un infortunio. Poi ci sono anche Rebic e Bennacer, quest’ultimo fermato dal covid recentemente. Kessie invece ha rinunciato a parte delle vacanze, ma l’Olimpiade potrebbe inevitabilmente lasciare qualche strascico.