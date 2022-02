Pioli fissa la quota scudetto: «Servono più di 80 punti, ecco chi se lo gioca»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto in conferenza stampa prima di Milan Inter, Stefano Pioli ha parlato di scudetto e della quota punti per vincerlo:

QUOTA SCUDETTO – «Allegri dice che si vince a 84-85 punti? Non lo so. Io continuo a pensare che le prime 5 si giocano scudetto e i 4 posti Champions. Non so quanti punti serviranno, tutte hanno rallentato. Mancano 11 partite, è difficile affrontare tutte le squadre in questa fase. Sicuramente serviranno più di 80 punti».