Pioli torna in Serie A, l’ex Milan verso la Fiorentina: le ultime

Pioli è pronto a fare il suo ritorno nel campionato di Serie A. Per lui è pronto un contratto con la Fiorentina, club già allenato in passato

La Fiorentina è sempre interessata a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, per affidargli la panchina della squadra viola. Sarebbero arrivate conferme nelle ultime ore, dopo l’esperienza in Arabia Suadita può tornare in Serie A.

Salvo imprevisti il tecnico parmense farà il suo ritorno a San Siro dove durante l’anno dello Scudetto impazzava il coro per lui.