Pioli, accordo chiuso: l’ex Milan torna in Serie A, annuncio ai primi di luglio

Pioli, l’ex tecnico del Milan oggi all’Al Nassr sarà il nuovo allenatore della Fiorentina: ufficialità attesa per i primi giorni di luglio

Il futuro di Stefano Pioli si tinge di viola. Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, sembra che l’accordo tra il tecnico parmigiano e la Fiorentina sia totale, con un contratto che lo legherà al club toscano fino al 2028. La notizia, riportata con autorevolezza da Orazio Accomando, noto giornalista esperto di calciomercato, getta una luce definitiva sul prossimo capitolo della carriera dell’ex allenatore del Milan.

L’annuncio ufficiale, tuttavia, non avverrà prima della prima settimana di luglio. Questa tempistica è dettata da complesse questioni burocratiche legate all’attuale contratto di Pioli in Arabia Saudita. Nonostante le voci insistenti di un possibile approdo in Medio Oriente dopo la sua partenza dal Milan, Pioli ha evidentemente preferito un ritorno nel campionato italiano, dove ha già lasciato un segno indelebile.

Per la Fiorentina, l’arrivo di Pioli rappresenta un colpo importante. Il tecnico, noto per il suo approccio tattico equilibrato e la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, porterà esperienza e una mentalità vincente in un ambiente che ha voglia di ritrovare le posizioni di vertice del calcio italiano. La sua conoscenza approfondita della Serie A e la sua comprovata abilità nel costruire squadre solide e competitive saranno fondamentali per le ambizioni della società viola.

Ricordiamo che Stefano Pioli è un ex Milan, e la sua parentesi rossonera è stata costellata da successi. Sotto la sua guida, il Diavolo è tornato a vincere lo Scudetto nella stagione 2021-2022, un traguardo che mancava da undici anni e che ha riportato entusiasmo e prestigio nel club milanese. La sua capacità di gestire le pressioni di una piazza esigente come Milano e di costruire un gruppo unito e coeso sono qualità che la Fiorentina spera di replicare.

La scelta di Pioli di sposare il progetto viola non è casuale. Firenze è una piazza passionale, con una tifoseria calorosa e un’infrastruttura societaria solida. L’opportunità di lavorare con una squadra giovane e con un potenziale di crescita significativo ha probabilmente giocato un ruolo chiave nella sua decisione. Si prevede un mercato estivo in linea con le idee del tecnico, con la ricerca di innesti mirati a rafforzare l’organico e a plasmare la squadra secondo la sua visione.

L’attesa per l’ufficialità è palpabile tra i tifosi della Fiorentina, che vedono in Pioli l’uomo giusto per riportare la squadra a lottare per obiettivi ambiziosi, sia in campionato che nelle competizioni europee. La sua esperienza e il suo carisma saranno un valore aggiunto per il club gigliato, pronto a inaugurare un nuovo ciclo sotto la guida di uno degli allenatori più stimati del panorama calcistico italiano. Il conto alla rovescia per l’inizio di luglio è già partito.