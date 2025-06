Nazionale, non solo Pioli in corsa: c’è un altro ex Milan tra i candidati

Nazionale – Si cerca il nuovo commissario tecnico azzurro. C’è Stefano Pioli in corsa ma anche un altro ex Milan

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana si sta rivelando più complessa del previsto dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, il nome di Stefano Pioli, che inizialmente sembrava essere in pole position, sta ora perdendo quota.

Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, che ha preferito mantenere il suo incarico dirigenziale con la Roma, le valutazioni della FIGC, con il presidente Gravina in prima linea, si stanno orientando verso altre soluzioni. Pioli, ancora sotto contratto con l’Al-Nassr e fortemente corteggiato dalla Fiorentina, non sembra più la prima scelta per guidare gli Azzurri verso le qualificazioni al Mondiale 2026.

La Federazione, alla ricerca di un profilo che possa portare entusiasmo e un forte senso di appartenenza, starebbe considerando l’ipotesi di affidare la panchina a uno dei Campioni del Mondo del 2006. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono quelli di Gennaro Gattuso (altro ex Milan) e Daniele De Rossi. Entrambi hanno già maturato esperienze significative come allenatori di club e incarnano lo spirito di sacrificio e la passione che hanno contraddistinto quella gloriosa Nazionale. Sebbene anche Fabio Cannavaro sia un nome spendibile tra i campioni del 2006, Di Marzio precisa che al momento non ci sarebbero stati contatti concreti con lui.

La scelta di un ex campione del mondo potrebbe rappresentare una mossa strategica per la FIGC, puntando su figure che godono di grande stima e carisma, capaci di ricreare quell’ambiente positivo e vincente che è mancato nelle ultime uscite della Nazionale. La situazione è in continua evoluzione, ma la tendenza sembra allontanarsi da Pioli per abbracciare l’idea di un volto “storico” del calcio italiano.