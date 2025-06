Nuovo allenatore Italia, Pioli ringrazia Ranieri! L’ex Milan è ora in pole, tutti i dettagli

Nuovo allenatore Italia, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, torna ora in pole dopo il clamoroso rifiuto di Claudio Ranieri

Il calcio italiano è nuovamente nel caos. Dopo l’addio inaspettato di Luciano Spalletti dalla panchina della Nazionale, si è aperta una corsa contro il tempo per individuare il nuovo Commissario Tecnico, e le ultime ore hanno riservato un colpo di scena che sta riscrivendo completamente lo scenario. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, Claudio Ranieri, che sembrava essere in pole position per raccogliere l’eredità di Spalletti, ha clamorosamente rinunciato all’incarico. Una decisione sorprendente, data l’assenza di apparenti impedimenti e il sostegno che aveva ricevuto dalla dirigenza.

La notizia, emersa nella giornata di martedì 10 giugno, ha generato un’onda d’urto nel panorama calcistico nazionale. Ranieri, il “Tinkerman” amato per le sue gesta, tra cui l’indimenticabile scudetto con il Leicester, era stato accostato con insistenza alla panchina azzurra e sembrava godere del favore anche dei Friedkin, proprietari della Roma, che avrebbero accettato la sua eventuale partenza. Il suo passo indietro, tuttavia, costringe la Federazione a un’inversione di rotta e a riprendere in mano le piste considerate “parallele”.

A questo punto, l’attenzione si sposta nuovamente su Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, reduce da un’esperienza importante al Milan, era già stato individuato come uno dei candidati forti prima che l’ipotesi Ranieri prendesse piede con maggiore convinzione. La sua capacità di lavorare con i giovani e di proporre un calcio propositivo lo rendono un profilo interessante per il progetto di rinnovamento che la Nazionale potrebbe voler intraprendere dopo la delusione degli ultimi cicli. Il ritorno di Pioli sulla scena della Nazionale, però, crea un effetto domino che si ripercuote direttamente sulla Fiorentina.

Il club viola, infatti, si trova ora in una situazione di grande incertezza. Con la quasi certa partenza di Raffaele Palladino, che sembra destinato a nuove avventure, la Fiorentina aveva individuato proprio in Stefano Pioli, ex Milan, il candidato principale per guidare la squadra nella prossima stagione. L’improvvisa rinuncia di Ranieri alla Nazionale e il conseguente rilancio della candidatura di Pioli per la panchina azzurra mettono a rischio i piani della società gigliata, che ora dovrà affrettarsi a trovare un’alternativa valida e all’altezza delle aspettative della tifoseria.

La giornata di oggi si prospetta quindi frenetica su più fronti. La Nazionale, che ha appena salutato Spalletti, deve nominare un nuovo CT con urgenza per iniziare a pianificare il futuro e non perdere terreno in vista dei prossimi impegni internazionali. La Federazione dovrà lavorare a ritmi serrati per convincere Pioli ad accettare l’incarico, mentre la Fiorentina si trova costretta a ripiegare su altri nomi, in un mercato allenatori che si preannuncia più turbolento del previsto. La citazione di Gianluca Di Marzio come fonte rafforza l’attendibilità di queste informazioni, confermando l’importanza delle sue anticipazioni nel panorama calcistico italiano. Il caos è servito, e le prossime ore saranno decisive per capire chi siederà sulla panchina più ambita d’Italia e quali saranno le ripercussioni sul futuro della Fiorentina.