Pioli è giunto al termine della sua avventura con il Milan: in arrivo un altro esonero per l’ex tecnico rossonero?

Il secondo capitolo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è giunto al capolinea. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati ben al di sotto delle aspettative e una classifica che si è fatta preoccupante per i viola, la rottura tra l’allenatore e la società appare ormai inevitabile. La notizia, rilanciata con forza da Sky Sport, conferma l’imminente separazione e sposta il focus unicamente sulle modalità di divorzio tra l’ex tecnico del Milan e il club gigliato.

La Crisi di Risultati e il Ritiro come Ultima Spiaggia

La crisi di risultati della Fiorentina è deflagrata dopo l’ultima sconfitta in campionato, che ha lasciato i viola in una posizione tristemente deficitaria in classifica. Stefano Pioli, l’allenatore parmigiano noto per la sua capacità di motivare i gruppi e per aver guidato il Diavolo alla conquista dello Scudetto, non è riuscito a invertire la rotta in questa sua seconda esperienza a Firenze. Nonostante la fiducia ribadita fino a poco tempo fa e un progetto tecnico che, secondo le cronache, si basava su un contratto pluriennale fino al 2028, le prestazioni della squadra hanno reso la situazione insostenibile.

Il Nodo Economico e Contrattuale dell’Addio

La questione cruciale, come spesso accade nel calcio moderno, non riguarda più il se Pioli lascerà Firenze, ma il come. Il tecnico, infatti, ha un contratto oneroso che lo lega alla società per diverse stagioni. Fonti vicine al club indicano che Pioli non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi, costringendo di fatto la società a procedere con l’esonero e a farsi carico dei costi dell’intero staff tecnico.

L’opzione delle dimissioni volontarie, già esercitata dall’allenatore nella sua prima esperienza a Firenze nell’aprile del 2019, sembra esclusa questa volta. La dirigenza, in contatto costante con la proprietà negli Stati Uniti, sta valutando attentamente i termini contrattuali per trovare la “formula” meno dispendiosa per chiudere il rapporto.

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti decisivi, con la dirigenza che dovrà scegliere il sostituto. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il dopo-Pioli figurano Raffaele Palladino, il giovane tecnico capace di valorizzare il Monza, e Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, apprezzato per la gestione carismatica del suo club capitolino.