Pioli sull’esclusione di Leao: «Ho fatto le scelte che ritenevo migliori». Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della scelta di escludere Leao dai titolari e della coppia d’attacco vista nel derby.

LEAO – «Ho fatto le scelte che ritenevo le migliori. Origi doveva lavorare in verticale su Giroud. Non credo sia stata colpa di Origi, ma credo sia stata la poca tranquillità, il possesso palla, il baricentro troppo basso, abbiamo sbagliato troppi palloni e non siamo stati propositivi in fase offensiva».

