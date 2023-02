Pioli in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby: «Prossime giornate difesa a 3 sicuramente». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby. Ecco le parole del tecnico del Milan:

LEAO – «Ho fatto le scelte che ritenevo le migliori. Origi doveva lavorare in verticale su Giroud. Non credo sia stata colpa di Origi, ma credo sia stata la poca tranquillità, il possesso palla, il baricentro troppo basso, abbiamo sbagliato troppi palloni e non siamo stati propositivi in fase offensiva».

CLASSIFICA – «Dobbiamo arrivare in Champions e serve la prossima partita in casa per tornare a vincere».

MODULO – «Prossime giornate difesa a 3 sicuramente, poi vedremo in fase offensiva».

PIANO PARTITA – «Il piano partita era aspettare l’Inter nella propria metà campo, ma poi una volta con la palla dovevamo prendere alcune posizioni per far salire la squadra e questo non ci è riuscito».

CRITICHE – «I tifosi hanno tutto il diritto di criticare. Tutto quello che mi sono guadagnato l’ho fatto attraverso il lavoro, la passione e le idee e cercherò di fare questo da ora in avanti».

TESTA DEL MILAN – «Siamo più pesanti mentalmente, meno leggeri e meno entusiasti, ma questo si vede. Ma dobbiamo essere forti».