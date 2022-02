Pioli è netto: «Il pessimismo non è mai entrato a Milanello!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia della Sampdoria. Il tecnico rossonero presenta il match di San Siro

SVOLTA DOPO IL PESSIMISMO – «Il pessimismo non è mai entrato a Milanello. Abbiamo sempre lavorato con fiducia anche quando i risultati non vengono, è facile quando vinci le partite. È più positivo quando le cose non vanno al massimo. Noi continuiamo a pensare di partita in partita, siamo soddisfatti per le ultime due ma concentrati su quella di domani».