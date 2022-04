Pioli a DAZN: «Ci manca il guizzo. Io nervoso? Ho detto questo all’arbitro». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli a DAZN dopo Torino-Milan.

NERVOSISMO FINALE – «Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dare tanti minuti di recupero se si continua a far perdere tempo durante la partita. Ero un po’ nervoso ma non ho mancato di rispetto. Se il portiere avversario perde tempo c’è un modo per farlo smettere. Così non si dà ritmo alla partita».

PARTITA – «Abbiamo fatto di tutto per muoverci e non dare punti di riferimento. Sapevamo che il Torino crea difficoltà a tutti. Non abbiamo creato vere occasioni da gol ma tante potevano esserlo. Le cose a volte non ci vanno bene, ma abbiamo battagliato con lo spirito giusto. Ci manca il guizzo. È un risultato positivo ma volevamo la vittoria».

FAVORITA – «Sono due-tre settimane che tutte dovrebbero essere favorite e poi ci sono passi falsi. Il campionato è competitivo e ci sono difficoltà per tutti. Oggi è mancata lucidità e intuizione per essere più pericolosi, ma abbiamo giocato, lottato e corso. Qualcosa di meglio si può sempre fare».

ASPETTATIVE – «Non vedo una squadra ansiosa o nervosa. Abbiamo giocato e siamo stati compatti. Sappiamo tutti che le partite pesano, stiamo lottando per qualcosa di straordinario. Ci sta che nei minuti finali ci sia pressione, l’abbiamo voluta noi. Ma i ragazzi che sono giovani la stanno gestendo bene. Mancano sempre meno partite ma stiamo lottando».

PERCENTUALI SCUDETTO – «Non fa per me, non ci indovino mai. Prima della sosta eravamo super favoriti, poi il Napoli, ora l’Inter. Fino alle ultime due giornate ci sarà».

ARBITRAGGIO – «Non parlerò mai più dell’arbitraggio, faccio fare a Marelli che è più bravo».