Pioli a Milan Tv: «Soddisfatto della fase difensiva della squadra»

Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv, nel post partita di Milan Empoli. Ecco le parole dell’allenatore rossonero sulla partita:

PORTA INVIOLATA – «La squadra ha voluto difendere con tutte le forze e tutte le energie. Abbiamo rischiato poco, è così che bisogna fare. Le partite sono complicate: solamente con questa applicazione puoi portarle a casa»

FASE DIFENSIVA – «Senza palla abbiamo stretto Leao, quindi quando ricevevamo palla non sempre Leao faceva in tempo ad aprirsi giocando quasi con due punte; l’altro esterno doveva essere più aperto, ma tutto sommato abbiamo lavorato abbastanza bene. Se non riusciamo a far salire la squadra è difficile avere tanti giocatori vicini; bisogna dare meriti all’Empoli che non ha mai smesso di pressarci»

FASE DIFENSIVA – «Davanti non ci siamo mossi con i tempi giusti, non offrendo le soluzioni migliori. Abbiamo fatto fatica a salire, ma una fase difensiva veramente fantastica: abbiamo vinto una partita difficile, ma importantissima»