Pioli e il 2022 del Milan: «E’ stato un anno molto importante e con tante soddisfazioni». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del 2022 del Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Siamo arrivati a questa vittoria prestigiosa in anticipo rispetto ai tempi, perché quando investi sui giovani ti aspetti di arrivare a vincere un po’ più lontano nel tempo. Noi siamo riusciti a farlo quasi subito, quindi è chiaro che il 2022 per me e per noi sia stato un anno molto importante e con tante soddisfazioni».