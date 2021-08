Pioli compone il nuovo attacco, le novità contro il Valencia

Stefano Pioli deve provare già l’assetto per la prima giornata di campionato. L’amichevole contro il Valencia domani sera dovrà essere un test

L'amichevole contro il Valencia domani sera dovrà essere un test di prova importante, soprattutto per l'attacco.

Il reparto avanzato è quello più in ritardo di condizione, anche per motivi di mercato e per gli infortuni. Giroud domani dovrebbe partire titolare per la prima volta, alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

Il portoghese e lo spagnolo sono i maggiori indiziati per arrivare al 100% alla sfida contro la Sampdoria, mentre il francese dovrà procedere a tappe forzate in attesa del rientro di Ibra.