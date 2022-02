Pioli: «Come prepariamo le partite con gli algoritmi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 a Radio Anch’io Sport. Le sue parole:

ALGORITMI – «Abbiamo degli algoritmi che ci fanno capire l’efficienza tecnica e scientifica che il giocatore mette in campo. Ti dà una visione completa del tutto. Lo utilizziamo per cercare di migliorare le individualità dei calciatori. E’ un valore aggiunto per la preparazione delle partite. Ho 12 collaboratori che mi aiutano a preparare la gara».