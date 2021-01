Pioli chiarisce: «Ibrahimovic non è razzista. Chiudiamola qui»

Pioli ha voluto chiudere definitivamente la questione Ibrahimovic e Lukaku: ecco le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha detto la sua riguardo alla lite avvenuta nel derby tra Ibahimovic e Lukaku:

«E’ il mio lavoro. Abbiamo sempre continuato a lavorare: sappiamo che alcune partite, come l’Atalanta, potevano essere migliori. Non cambia il valore della mia squadra. Certe reazione Ibra-Lukaku non le condivido. Ibra non è razzista. Mettiamo un punto e pensiamo alla prossima partita».