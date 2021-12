Pioli: «Brahim Diaz? Il Covid gli ha tolto qualcosa, deve ritrovarsi»

Stefano Pioli ha parlato del momento di Brahim Diaz nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli

Stefano Pioli ha parlato di Brahim Diaz in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «È possibile che il covid gli abbia tolto qualcosa, in questo momento non è un problema fisico. Deve ritrovare quelle giocate tecniche che ha. può essere che senta un po’ di pressione, quest’anno è più responsabilizzato. Sono ragazzi giovani , ci sta che abbiano difficoltà».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE