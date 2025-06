Pioli, l’ex Milan avversario dei rossoneri nella prossima stagione! Accordo trovato con questa squadra

Pioli, l’ex tecnico del Milan è pronto a tornare in Serie A dopo essere stato accostato alla Nazionale: accordo trovato con la Fiorentina

Firenze si prepara ad accogliere un volto noto e stimato del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, giornalista esperto di mercato e spesso fonte di notizie esclusive, Stefano Pioli, ex Milan, è destinato a sedere sulla panchina della Fiorentina a partire dal prossimo luglio. Una notizia che sta già infiammando l’ambiente viola, ansioso di voltare pagina dopo una stagione altalenante e di guardare con ottimismo al futuro.

L’accordo tra Pioli e il club gigliato sembra essere ben delineato, con un contratto che prevede per il tecnico emiliano un ingaggio di 3 milioni di euro all’anno. Cifre importanti, che sottolineano la volontà della dirigenza viola di investire su un profilo di spessore, capace di garantire esperienza, competenza e, soprattutto, una chiara identità di gioco. Pioli, infatti, è un allenatore che ha dimostrato negli anni la capacità di costruire squadre solide e performanti, con un calcio propositivo e attento allo sviluppo dei giovani talenti. La sua esperienza al Milan, culminata con la conquista dello Scudetto, ne è la prova più evidente.

Tuttavia, prima di poter ufficializzare il suo ritorno in Serie A, c’è un nodo da sciogliere. Gli agenti di Pioli sono attualmente al lavoro per completare la risoluzione consensuale del contratto che lo lega ancora all’Al Nassr, club saudita con cui aveva firmato un accordo prima dell’improvvisa svolta che lo ha riportato nel mirino delle squadre italiane. Nonostante le voci che lo volevano in un’esperienza esotica, il richiamo della Serie A e la possibilità di guidare un club blasonato come la Fiorentina si sono rivelati irresistibili. Questo passo è cruciale e, una volta definito, aprirà definitivamente le porte all’annuncio ufficiale.

Il ritorno di Pioli a Firenze non è una novità assoluta. Il tecnico aveva già guidato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019, lasciando un buon ricordo nonostante un periodo difficile segnato dalla scomparsa di Davide Astori. Quella esperienza gli ha permesso di conoscere l’ambiente, la città e la passione dei tifosi viola, elementi che sicuramente avranno pesato nella sua decisione. La sua capacità di gestire le situazioni complesse e di creare un legame forte con la squadra e la tifoseria è un valore aggiunto che la Fiorentina cerca in questo momento storico.

Con Pioli al timone, la Fiorentina mira a stabilizzare le proprie performance e a puntare a traguardi più ambiziosi. Il suo approccio al lavoro, la sua meticolosa attenzione ai dettagli e la sua capacità di motivare i giocatori saranno fondamentali per infondere nuova linfa a una rosa che, pur avendo dimostrato potenziale, ha spesso peccato in termini di continuità e incisività. La scelta di Pioli rappresenta un segnale forte da parte della società, che vuole rilanciare il progetto tecnico e tornare a competere per le posizioni che contano nel campionato italiano, magari puntando anche a un percorso significativo nelle competizioni europee. La prossima stagione, con Stefano Pioli in panchina, si preannuncia dunque ricca di aspettative e, si spera, di successi per i colori viola.