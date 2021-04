Pioli a rischio se salta la Champions? La posizione del Milan

Futuro Pioli: il tecnico rossonero può essere in discussione in caso di mancata qualificazione in Champions? La risposta

La momentanea uscita, per la prima volta in stagione, del Milan dalle prime quattro posizioni utili per accedere in Champions League ha suscitato diverse incognite riguardanti anche l’attuale progetto tecnico capeggiato, comunque vada magistralmente, da Stefano Pioli.

Come si evince da fonti interne a Casa Milan, il tecnico parmigiano anche nel caso di mancata qualificazione del club alla prossima principale competizione continentale non sarà in discussione. Stefano Pioli quest’anno ha infatti collezionato ben 13 punti in più rispetto alla passata stagione nonostante le tante problematiche (Covid, Sanremo, infortuni, Super Lega ecc…) che hanno direttamente o indirettamente condizionato la stagione del Milan. Champions o no, sarà ancora lui – insieme ad Ibra – il faro rossonero della prossima annata.