Virdis: «Il Milan con Kessié è costretto a guardare altrove»

Virdis, ex attaccante della Juventus, in esclusiva a Juventusnews24.com ha parlato anche della situazione Kessié: le sue parole

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, intervenuto in esclusiva a juventusnews24 ha affrontato anche l’argomento relativo alla situazione contrattuale di Frank Kessié, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Le sue parole:

«Rinnovo Kessié? In questo momento particolare per tutti bisogna avere tanti soldi per accontentare giocatori di questo calibro. Se non li hai deve essere la società ad accontentarsi virando su altre piste».

