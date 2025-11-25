Piervincenzi e la crescita del Milan. La mano di Allegri e la previsione per la lotta scudetto: le sue parole

Piervincenzi parla così del Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Il lavoro di Allegri e la previsione per lo scudetto

L’analisi di Andrea Piervincenzi si è concentrata sulle qualità gestionali e tecniche di due dei principali allenatori del campionato: Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Riguardo al tecnico della Roma, Piervincenzi ha sottolineato come il suo merito principale non sia di natura tattica, ma comportamentale: “Allegri ha dato un’identità comportamentale più che tattica, ed è tutto merito suo”.

Secondo l’opinionista, il fatto che Allegri non offra mai alibi viene recepito positivamente dalla squadra, trasformando la mentalità del gruppo. Questo lavoro psicologico e di leadership sta dando i suoi frutti: “Sta diventando una squadra vincente”. La capacità di Allegri di gestire la pressione e le aspettative senza cercare scuse è considerata la chiave per il successo della Roma.

Piervincenzi sulla bravura di Allegri e Gasperini

Passando a Gian Piero Gasperini, Piervincenzi ha liquidato la narrazione del “miracolo” sportivo: “Gasperini non è un miracolo, c’è un allenatore semplicemente più bravo, che fa qualcosa di straordinario da 10 anni”. L’elogio è rivolto alla sua longevità e, soprattutto, alla sua eccezionale capacità di valorizzare e migliorare i giocatori che passano sotto la sua guida.

Piervincenzi ha citato esempi lampanti di questa valorizzazione, menzionando giocatori come Cristante e Soulé, i cui miglioramenti sono stati notevoli. Il frutto di questo lavoro è visibile in campo: la squadra “oggi gioca con personalità e presunzione al punto giusto”, dimostrando la solidità e l’identità che Gasperini è riuscito a costruire nel tempo.