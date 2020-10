Piena fiducia di Roberto Mancini a Donnarumma, è lui l’erede di Buffon

Roberto Mancini è molto soddisfatto delle prestazioni di Gigio Donnarumma con la maglia rossonera e con quella della Nazionale italiana

Roberto Mancini è molto soddisfatto delle prestazioni di Gigio Donnarumma con la maglia rossonera e con quella della Nazionale italiana. Per questo motivo anche domani sera a Danzica lo confermerà titolare tra i pali della selezione azzurra.

L’estremo difensore del Milan è ormai titolare in pianta stabile con il progetto di Mancini e dovrebbe essere il numero uno anche per i prossimi Europei del 2021 (sempre se non verranno rinviati nuovamente causa Covid 19). Per Gigio ora manca solo il rinnovo con il Milan per allontanare tutte le critiche.