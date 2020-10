Europei 2021, la Uefa sta valutando un altro rinvio per il Covid 19

Dalla Francia arriva una notizia che fa tremare il calcio europeo. Gli Europei 2021 sarebbero a rischio rinvio

Dalla Francia arriva una notizia che fa tremare il calcio europeo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, la Uefa starebbe già seriamente pensando ad un piano per posticipare i Campionati Europei che dovrebbero disputarsi nel 2021. Dopo il primo rinvio quest’anno, la competizione rischia a ancora uno stop a causa del Covid 19.

I contagi in forte aumento nel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna, preoccupano non poco gli organizzatori. Potrebbe quindi esserci un clamoroso rinvio qualora entro pochi mesi non ci fosse un vaccino o un netto calo dei contagi.