Piccari boccia l’arrivo di Fullkrug: «Non è un centravanti da Milan». Poi il giudizio su Nkunku

Piccari parla così dei rumors che vorrebbero Fullkrug al Milan e dà un giudizio su Nkunku. Le parole del direttore di Tmw

Il dibattito sul futuro dell’attacco milanista si arricchisce di una voce fuori dal coro. Durante il consueto appuntamento con L’Editoriale su TMW Radio, il direttore Marco Piccari ha espresso forti perplessità riguardo al possibile approdo di Niclas Fullkrug a Milanello. Secondo Piccari, il centravanti tedesco non possiede il profilo internazionale necessario per guidare il reparto avanzato di una squadra prestigiosa come il Milan. Nonostante la necessità di Massimiliano Allegri di avere un punto di riferimento fisico, l’opinione del giornalista è netta: esistono profili decisamente più interessanti e adatti alla Serie A rispetto al bomber del Borussia Dortmund.

L’analisi di Piccari si sposta poi su un confronto diretto tra possibili obiettivi. Per il direttore, il profilo di Santiago Gimenez del Feyenoord rimane decisamente superiore per prospettive e qualità tecniche. Ancora più sorprendente è il paragone con il calcio nostrano: Piccari sostiene infatti che un profilo come quello di Andrea Pinamonti potrebbe garantire un rendimento migliore rispetto al tedesco nel contesto tattico italiano. Questa visione mette in discussione le ultime sessioni di mercato del Milan, evidenziando come alcuni colpi estivi, tra cui Nkunku, non stiano portando l’impatto sperato all’interno dello scacchiere rossonero.

Piccari, La sfida di Allegri tra mercato e rendimento

Il compito di Allegri in questa fase della stagione diventa quindi ancora più complesso. Il tecnico livornese deve riuscire a massimizzare il rendimento di una rosa che, secondo diversi osservatori, non ha beneficiato appieno degli ultimi innesti. Se il mercato invernale dovesse confermare la pista Fullkrug, Allegri si troverebbe a dover smentire gli scettici, integrando un giocatore che molti considerano non all’altezza delle ambizioni rossonere. La necessità di trovare un “ariete” resta prioritaria, ma la scelta del nome giusto sarà decisiva per le sorti del campionato e delle coppe.