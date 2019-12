Piatek, tutto dipenderà dal feeling con Ibra e dalle offerte ricevute

L’arrivo di Ibrahimovic ha posto diversi dubbi in merito al futuro di Piatek, ma tutto si valuterà in base al feeling con lo svedese

Piatek non sta vivendo sicuramente il miglior momento della sua carriera specie dopo la meravigliosa stagione con le maglie di Genoa e Milan. La ricerca della miglior forma da parte del polacco è innanzi ha un grosso dilemma: Ibrahimovic può essere l’arma migliore per tornare l’attaccante letale dell’anno scorso o la causa di una sua eventuale cessione?

Feeling con Ibra e le offerte – Nel caso in cui la cura svedese non dovesse produrre i risultati sperati la dirigenza rossonera potrebbe pensare a una cessione anticipata di Piatek, ma tutto dipenderà dalle offerte ricevute: i rossoneri non tratteranno per meno di 35 milioni e il prestito al Genoa fino a fine stagione non è gradito al Pistolero.