Piatek: a Bergamo ancora titolare? Leao a rischio panchina

Piatek giocherà ancora dall’inizio, Pioli ha fiducia nel centravanti polacco

Manca sempre meno al grande appuntamento di Bergamo, dove il Milan si giocherà tre punti fondamentali. La classifica ancora non sorride, l’obiettivo è quello di chiudere prima del periodo di feste, con la vittoria. Non sarà facile, i rossoneri con tutta probabilità si affideranno di nuovo a Piatek.

Leao: giusto non concedere un’occasione al giovane centravanti?

Il portoghese è entrato bene in campo al Meazza, contro il Sassuolo. Tutto ciò rischia di non essere sufficiente per convincere Pioli, che in settimana ha riprovato Piatek. L’unica novità in formazione dovrebbe essere Rodriguez in difesa.