Petit su Giroud: «E’ un esempio per tutti coloro che vogliono diventare calciatori professionisti». Le parole dell’ex calciatore francese

Emmanuel Petit ha parlato ai microfoni di Mega Casino di Olivier Giroud. Ecco gli elogi dell’ex calciatore francese sull’attaccante del Milan:

«Non molto tempo fa sentivo dire che non meritava le medaglie che ha vinto nella sua carriera. Cosa? Perché? L’ho sentito dire anche in Inghilterra da ex giocatori e opinionisti in TV. Ho pensato che fosse così irrispettoso nei confronti di Giroud. Hanno dimenticato cosa significa essere un calciatore professionista? Non si tratta solo di abilità con la palla, di segnare gol spettacolari, ma anche di determinazione. Giroud è un esempio per tutti coloro che vogliono diventare calciatori professionisti»