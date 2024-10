MN24 – Perugia Milan Futuro, tripla assenza per infortunio: c’è anche il nazionale Cuenca

MN24 – Perugia Milan Futuro, tripla assenza per infortunio: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera giovanile

Pochi minuti fa è iniziato il match tra il Perugia e il Milan Futuro di Serie C. Per questa delicatissima sfida, Bonera, ha dovuto fare a meno di tre giocatori.

Cuenca si è fermato per una lesione al polpaccio destro, mentre Chaka Traoré per un problema al ginocchio destro. Infine, oggi, non ci sarà neanche Bozzolan, ancora alle prese con la distorsione alla caviglia