Perisic: «Favorita scudetto? Se giochiamo così...»

Ivan Perisic, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter Hellas Verona. Le sue parole:

FAVORITA – «Favoriti? Non so, l’anno scorso abbiamo vinto e quest’anno abbiamo fatto bene fino a febbraio. Dobbiamo continuare così ma ci sono tante squadre. Se corriamo, giochiamo e lottiamo come oggi possiamo farcela».