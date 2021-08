Per quanto tempo dovremo sopportare Raiola al Milan?

L’indiscrezione parla di un Raiola che avrebbe proposto Ibrahimovic al PSG prima dell’ultimo rinnovo con il Milan. Il solito problema

L’indiscrezione di oggi parla di un Raiola che avrebbe proposto Ibrahimovic al PSG prima dell’ultimo rinnovo con il Milan. Considerando il doppio precedente con Donnarumma (rinnovo a 6 milioni più 1 al fratello e poi svincolo un mese fa), il procuratore non sembra proprio tornare utile alla causa rossonera.

Alessio Romagnoli, altro assistito dell’agente italo-olandese, non ha ancora rinnovato e alo stesso tempo veste la fascia di capitano. Il rischio è di vederlo partire a costo zero tra un anno (con accordo con altro club fra sei mesi) così come Donnarumma.

Forse sarebbe più utile per il Milan evitare contatti professionale con certi procuratori ed iniziare un percorso di rinnovamento gestionale.