Di Stefano: «Giroud? I suoi numeri da titolare non sono da sottovalutare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Peppe Di Stefano intervenuto in collegamento da Milanello, ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter

Peppe Di Stefano intervenuto in collegamento da Milanello, ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter:

«L’Inter non ha saputo chiudere la partita. I cambi sono stati determinanti, il Milan ha saputo stringere i denti, nel secondo tempo ha tirato fuori l’orgoglio, le giocate, e un giocatore che si è dimostrato un giocatore da grandi partite: Giroud. Ha segnato 7 gol in 8 parite e sono numeri da non sottovalutare»