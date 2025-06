Pellegrino, dal Milan al Boca: «Un sogno da ragazzo che oggi si avvera»

Pellegrino passa dal Milan al Boca Juniors: un sogno che si avvera, così lo ha definito il giovane difensore centrale

Marco Pellegrino ha lasciato il Milan a titolo definitivo per trasferirsi al Boca Juniors. Un’operazione che ha portato nelle casse del club 4,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Il difensore centrale non ha mai trovato spazio in rossonero e dopo esperienza in prestito viene ceduto definitivamente.

Queste le sue parole dopo l’ufficialità del trasferimento – «Un sogno da ragazzo che oggi si avvera. Felice e entusiasta».