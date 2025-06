Pellegrino Milan, ufficiale l’addio dal club rossonero e l’approdo al Boca Juniors: il comunicato. Le ultimissime notizie sui rossoneri

È ufficiale: Marco Pellegrino lascia il Milan per tornare in Argentina e vestire la prestigiosa maglia del Boca Juniors. L’accordo tra i due club è stato raggiunto e formalizzato, ponendo fine all’esperienza, breve e sfortunata, del difensore italo-argentino in Serie A.

Il Boca Juniors ha annunciato l’acquisto di Pellegrino a titolo definitivo, con un’operazione che si aggira intorno ai 3,5 – 4 milioni di euro, a cui si aggiungerà una percentuale per il Milan su una futura rivendita del giocatore, stimata intorno al 10-20%. Questa mossa rappresenta un rinforzo importante per la difesa del Boca Juniors, che potrà contare su Pellegrino già in vista del Mondiale per Club, un torneo che la vedrà confrontarsi con squadre di calibro internazionale.

Per Pellegrino, classe 2002, si tratta di un ritorno in patria dopo un periodo difficile in Italia. Arrivato al Milan con grandi aspettative, non è riuscito a trovare spazio, complici anche alcuni infortuni. Dopo una breve parentesi alla Salernitana e un prestito all’Huracán, dove ha ritrovato continuità e buone prestazioni, il Boca Juniors ha deciso di puntare su di lui.

Il trasferimento di Pellegrino permette al Milan di snellire la rosa e di incassare una cifra utile da reinvestire sul mercato, in linea con la strategia di ottimizzazione degli effettivi. Per il difensore, il ritorno in Argentina rappresenta una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera e dimostrare il suo valore in un campionato dove è già conosciuto e apprezzato.