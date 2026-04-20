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Calciomercato Milan, Tare guarda in casa della Dinamo Zagabria: talento nel mirino e apertura dell’agente
Calciomercato Milan, l’agente di Aliaj, difensore della Dinamo Zagabria, ha aperto al trasferimento in rossonero
Il calciomercato Milan guarda con sempre maggiore insistenza al mercato dell’Est Europa per individuare i pilastri del futuro. L’ultimo nome accostato al Milan è quello di Adrian Leon Aliaj, talentuoso difensore della Dinamo Zagabria. Ai microfoni di Jutarnji list, l’agente del calciatore ha lanciato un messaggio chiaro ai club di Serie A, confermando l’interesse dei rossoneri: “Quando colossi italiani come il Milan ti vedono come un possibile rinforzo, 15 milioni di euro sono una cifra realistica“. La valutazione rispecchia la crescita esponenziale del giocatore, ormai pronto per il salto in un top campionato.
Calciomercato Milan, Aliaj e la difesa rossonera: l’identikit per Allegri
Il profilo di Aliaj sembra sposarsi perfettamente con le linee guida dettate da Massimiliano Allegri per il prossimo mercato.
- Esperienza Internazionale: Nonostante la giovane età, il difensore ha già maturato presenze importanti nelle coppe europee con la Dinamo.
- Versatilità Tattica: Capace di giocare sia in una difesa a quattro che come braccetto nel 3-5-2 visto ieri a Verona, rappresenterebbe un investimento strategico per la retroguardia.
- Priorità Italia: L’agente è stato categorico: “Consideriamo l’Italia la prossima tappa della sua carriera”.
Con Igli Tare alla ricerca di rinforzi che garantiscano solidità e prospettiva, il nome di Aliaj entra di diritto nella lista dei papabili per affiancare Tomori e Gabbia nella prossima stagione, in attesa che il budget Champions venga ufficialmente sbloccato.