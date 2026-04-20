Calciomercato Milan, Allegri e il piano per l’estate: vuole questi 4 profili! Furlani e Tare già avvisati

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole 4 profili alla Adrien Rabiot tra difesa, centrocampo e attacco: dirigenza già al lavoro

Con la qualificazione in Champions League ormai a un passo dopo il successo di Verona, Massimiliano Allegri ha iniziato a tracciare con decisione le linee guida per il mercato della stagione 2026/2027. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il tecnico livornese ha espresso chiaramente la sua idea alla dirigenza: per competere stabilmenteai vertici e tornare a sognare lo Scudetto, il Milan deve alzare drasticamente il livello di esperienza internazionale della rosa. Non bastano più solo le scommesse o i giovani talenti; Allegri chiede certezze.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Calciomercato Milan, quattro innesti per il salto di qualità: i reparti chiave

Il piano di Max, condiviso con Igli Tare e la proprietà, prevede l’inserimento di quattro pedine fondamentali, una per reparto, che ricalchino l’identikit di Adrien Rabiot: giocatori pronti, carismatici e abituati ai grandi palcoscenici europei.

Le priorità fissate dall’allenatore sono chiare:

Difesa Centrale : Un leader che possa guidare il reparto e affiancare la crescita di Pavlovic e Gabbia.

: Un leader che possa guidare il reparto e affiancare la crescita di Pavlovic e Gabbia. Mediana : Un centrocampista centrale di sostanza e geometrie, capace di gestire i ritmi di gioco insieme a Modric.

: Un centrocampista centrale di sostanza e geometrie, capace di gestire i ritmi di gioco insieme a Modric. Fascia Laterale : Un esterno (come il profilo di Grimaldo) che garantisca spinta e cross di qualità per le punte.

: Un esterno (come il profilo di Grimaldo) che garantisca spinta e cross di qualità per le punte. Centravanti: Il nuovo “numero 9” che possa garantire quei gol che sono mancati nelle ultime uscite, un profilo alla Jackson o Lewandowski.

L’obiettivo è creare una spina dorsale solida e d’esperienza, attorno alla quale far ruotare i giovani di talento già presenti in organico per completare l’organico. Con i 50 milioni della Champions in arrivo, il Milan si prepara a un’estate di investimenti mirati per assecondare le richieste del suo allenatore e costruire un “progetto vincente”.