Mercato Milan, clamoroso retroscena Akanji! Rivelazione del difensore dell’Inter

Mercato Milan, Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha svelato un clamoroso retroscena estivo: l’ex Manchester City è ha parlato anche coi rossoneri

Manuel Akanji, in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset, ha svelato un clamoroso retroscena sul Milan prima del trasferimento estivo all’Inter.

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RETROSCENA SUL MILAN – «Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così».

LE DICHIARAZIONI DI AKANJI