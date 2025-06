Calciomercato Milan, Pellegrino lascia Milanello! Accordo completamente definito, le cifre

Calciomercato Milan, Marco Pellegrino è pronto a lasciare Milanello: Tare ha chiuso l’accordo con il Boca Juniors. Le cifre

Il Boca Juniors ha finalmente messo le mani su Marco Pellegrino, talentuoso difensore centrale, chiudendo un’operazione che si aggira intorno ai 3.5 milioni di euro per l’acquisizione del 100% del cartellino. La notizia, riportata con enfasi dal canale televisivo argentino Canal 26, conferma la volontà del club Xeneize di rinforzare il proprio reparto arretrato con un giovane prospetto dal futuro promettente. L’accordo, frutto di lunghe negoziazioni, vedrà Pellegrino fare ritorno in Argentina dopo una breve parentesi al Milan, che deteneva i diritti sul giocatore.

L’operazione, pur apparendo un acquisto a titolo definitivo, presenta una clausola particolarmente interessante per il calciomercato Milan. Il club rossonero, infatti, ha saggiamente concordato di trattenere il 20% di qualsiasi futura vendita di Pellegrino, qualora il valore di tale cessione dovesse superare il costo attuale dell’acquisto da parte del Boca Juniors. Questa mossa strategica permette al Milan di non perdere completamente il contatto con il rendimento del giocatore e di beneficiare economicamente di un’eventuale esplosione del suo talento in futuro, garantendo una potenziale entrata extra in caso di un ulteriore trasferimento oneroso. È un esempio lampante di come i grandi club gestiscano i propri asset, anche quando cedono giocatori che non rientrano più immediatamente nei piani tecnici.

Non solo il Milan, ma anche il Platense, ex club di Pellegrino, trarrà beneficio da questa operazione. Come specificato da Canal 26, il Platense riceverà una somma di 350.000 euro. Questo importo è dovuto al fatto che il Platense aveva mantenuto il 10% dei diritti economici del giocatore al momento del suo passaggio al Milan. Tale meccanismo è comune nel calcio argentino, dove i club minori cercano di garantirsi una fetta di futuri guadagni dai propri talenti, fungendo da veri e propri “incubatori”. Il denaro ricevuto dal Platense sarà senza dubbio un’iniezione importante per le proprie casse, da reinvestire magari nello sviluppo di altri giovani promettenti.

L’arrivo di Pellegrino al Boca Juniors è stato accolto con entusiasmo dai tifosi. Il difensore, classe 2002, è considerato un elemento di grande prospettiva, capace di unire fisicità e buone qualità tecniche. La sua esperienza, seppur breve, nel calcio europeo con il Milan, gli ha permesso di confrontarsi con un livello di gioco differente, affinando ulteriormente le sue capacità. Il Boca Juniors, guidato dalla necessità di costruire una squadra competitiva su più fronti – dal campionato alla Copa Libertadores – vede in Pellegrino un tassello fondamentale per il presente e il futuro della propria difesa. La dirigenza Xeneize ha lavorato a lungo per assicurarsi le sue prestazioni, superando la concorrenza e dimostrando la volontà di investire su giovani talenti con un alto potenziale di crescita. L’ufficialità del trasferimento, attesa a breve, darà il via a un nuovo capitolo nella carriera di Marco Pellegrino, che si prepara a vestire la gloriosa maglia gialloblu.