Pellegrini: «Ecco perché sono tornato alla Lazio. Le altre squadre…». Le parole del terzino cercato anche dal Milan

Luca Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le parole del terzino tornato alla Lazio e sondato nelle scorse settimane anche dal Milan.

RITORNO A CASA –«Volevo ringraziare Fabiani per le parole spese. Non è una novità la volontà di tornare qui. Per me la Lazio è famiglia. Sono stati fatti dei sacrifici, però fatti volentieri per tornare nel miglior ambiente che ci possa essere»

SQUADRE RIFIUTATE – «C’è un discorso di base che è la volontà del giocatore e della società, che è stata sempre forte. È durata un po’, con tanti momenti morti. Parlare del passato non mi interessa, abbiamo sofferto tutti durante la trattativa, adesso voglio guardare solo il positivo per concentrarmi sul futuro»