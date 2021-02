Pellegatti: «Spezia-Milan? Ho indagato, si parla di un surplus di lavoro…»

Pellegatti, nel consueto intervento sul proprio canale YouTube, ha indagato suli problemi di condizione fisica del Milan

Carlo Pellegatti, nel consueto intervento sul proprio canale YouTube, ha spiegato quali possono essere le cause della sconfitta contro lo Spezia:

«Ieri ho provato a capire quali siano stati i motivi di una partita non giocata dal Milan contro lo Spezia. Ho parlato e sondato il terreno, ma nessuno mi ha dato una risposta convincente. Si è parlato di un surplus di lavoro, però mi hanno detto che è stato un lavoro in quantità, e non particolari carichi di lavoro tali da imballare le gambe.

Problemi mentali? Non credo, avevano appena vinto 4-0 la partita prima. Il pressing dello Spezia era efficace, ma allora potrebbero farlo tutti e non giochiamo più una partita. Anche i lanci lunghi non hanno funzionato perché Ibrahimovic era in serata no. Mi viene difficile trovare il motivo della sconfitta contro lo Spezia.

Archiviamo questa partita e pensiamo subito alla Stella Rossa e poi al derby contro l’Inter. Il Milan deve puntare in alto e non fermarsi a pensare solamente al quarto posto. Una squadra che ha perso solo 3 partite su 22 in campionato, vincendone 15, deve puntare al primo posto. Ora bisogna essere razionali e andare avanti».