Pellegatti e la situazione rossonera: «Chi chiede il 4-3-3 non capisce che Allegri ha scelto il calcestruzzo»

Pellegatti analizza le possibili entrate del Milan dai prestiti e difende con forza la solidità tattica del tecnico livornese Massimiliano Allegri

Nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulle strategie economiche del Milan, soffermando la propria attenzione su quello che potrebbe essere un importante fondo monetario generato dai riscatti dei calciatori attualmente in prestito. Tra i profili più caldi c’è quello di Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano che sembra ad un passo dalla firma del riscatto con il Fulham, pronto a versare una cifra considerevole per il suo cartellino. Secondo le proiezioni attuali, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe accumulare una somma complessiva compresa tra i 50 e i 70 milioni di euro, un bottino fondamentale per permettere a Massimiliano Allegri di intervenire sulla rosa durante la prossima sessione estiva di mercato. Oltre alle questioni economiche, il cronista ha voluto rispondere con fermezza a chi continua a criticare l’assetto tattico della squadra del Diavolo, invocando a gran voce il passaggio al 4-3-3 a discapito della solidità mostrata finora dai rossoneri.

IL TESORETTO – «Chukwueze sembra che piaccia anche ai dirigenti del Fulham che sarebbero interessati a riscattarlo con i 24 milioni di euro che arriverebbero nelle casse del Milan. Secondo qualche recente calcolo il Milan da alcuni giocatori in prestito potrebbe portare a casa dai 50 ai 70 milioni. Sarebbe un ulteriore tesoretto per rinforzare la rosa».

LA SOLIDITÀ TATTICA – «Continuo a dire che quest’anno non servivano le fioriere o i soprammobili di Palissandro, serviva il calcestruzzo. Per le fioriere e i soprammobili bisognerà aspettare la prossima stagione, e lo vuole Allegri. Però prima bisognava partire dai piani bassi. Questa cosa certa gente non la vuole capire e continua a chiedere il 4-3-3, ma non avremmo mai fatto 63 punti».