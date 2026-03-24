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Mercato Milan, il Fulham riscatterà Chukwueze. Ma quanto guadagneranno i rossoneri? Ecco cifre e dettagli
Mercato Milan, Chukwueze sarà riscattato dal Fulham in estate: ecco quanto guadagneranno i rossoneri dalla sua cessione
Il futuro di Samuel Chukwueze sembra essere sempre più lontano da Milanello e proiettato verso la permanenza definitiva in Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Fulham ha manifestato la chiara intenzione di esercitare il diritto di riscatto per l’esterno nigeriano, protagonista di un’ottima stagione a Londra. Se il calciatore dovesse confermare il suo gradimento al trasferimento, nelle casse del club di via Aldo Rossi arriverebbe un bonifico da 24 milioni di euro.
L’operazione rappresenterebbe un successo strategico notevole per la dirigenza rossonera. Acquistato dal Villarreal nell’estate del 2023 per una base di 19,5 milioni di euro (più 8 di bonus), Chukwueze non era riuscito a imporsi con continuità sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il suo rendimento in Inghilterra ha rigenerato il valore del suo cartellino, permettendo al Milan di sognare un incasso superiore alle aspettative iniziali.
Mercato Milan, i numeri dell’affare: una plusvalenza da record
Dal punto di vista del bilancio, l’addio definitivo dell’esterno nigeriano garantirebbe una «plusvalenza da oltre 15 milioni rispetto al prezzo d’acquisto». Questa cifra permetterebbe al Milan di avere maggiore spazio di manovra nel prossimo mercato estivo, magari per puntellare la rosa proprio nei reparti che hanno mostrato maggiori lacune durante l’attuale corsa scudetto.
Il Fulham, dal canto suo, vede in Chukwueze l’elemento ideale per continuare il proprio percorso di crescita nel campionato più competitivo del mondo. Per il giocatore, la Premier League si è rivelata l’ambiente perfetto per sprigionare la sua velocità, lontano dalle chiusure tattiche della Serie A che ne avevano limitato l’esplosività. Resta ora da attendere solo l’ultimo “sì” del calciatore per formalizzare un accordo che sembra accontentare tutte le parti in causa.