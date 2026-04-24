Pellegatti spiega: «Allegri resta al Milan? Non ho certezze, ma questi incontri fanno pensare. Goretzka vicino: ci fa capire questo»

Pellegatti ha parlato su YouTube della situazione intorno a Massimiliano Allegri dopo l’incontro di ieri a Casa Milan e le ultime di mercato

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato il summit andato in scena a Casa Milan tra Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani e Igli Tare. Secondo il giornalista, il vertice rappresenterebbe un segnale importante sulla continuità tecnica e sulla costruzione della squadra per la prossima stagione.

IL FUTURO DI ALLEGRI – «Si stanno mettendo giù i piani, quindi coloro che pensano che Massimiliano Allegri non sia così sicuro di rimanere al Milan, dovrebbero essere smentiti. Anch’io non ho certezze, però questi continui incontri, Tare compreso, ci fanno pensare che sia una meravigliosa finzione oppure come tanti ci auguriamo si sta costruendo il Milan?».

IL NOME DI GORETZKA – «Summit di mercato ieri a Casa Milan. Sembra sempre più vicino Goretzka, ieri me l’hanno confermato. Per lui ci sono 5 milioni, 3 anni di ingaggio più eventualmente l’anno successivo, che potrebbe essere il motivo per il quale i rossoneri superano la Juventus. Anche questo ci fa propendere che la società in sintonia con Allegri segua i suoi dettami».

Pellegatti ha quindi lasciato intendere come la frequenza dei contatti tra allenatore e dirigenza possa essere interpretata come un chiaro indizio di sintonia tra le parti e di una programmazione già avviata in vista del futuro.

Il nome di Leon Goretzka viene così accostato con forza al Milan, con i rossoneri che starebbero lavorando per superare la concorrenza della Juventus.

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