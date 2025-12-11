Pellegatti non ha dubbi: «Chi temo di più per lo Scudetto? Il Milan». Ecco la tesi del giornalista

Pellegatti parla così del Milan e della corsa Scudetto. Il giornalista non ha dubbi: i rossoneri devono preoccuparsi di sé stessi

Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fornito una prospettiva audace sulla lotta Scudetto, ribaltando le gerarchie convenzionali. Pellegatti non teme le rivali storiche, ma nutre preoccupazioni per la sua stessa squadra.

Pellegatti: Il Milan è il Principale Ostacolo di sé stesso

Pellegatti ha rifiutato la banalità della “corsa a tre” classica e ha affermato con convinzione: “io temo il Milan e non Napoli e Inter”. Secondo la sua analisi, se la squadra rossonera riuscirà a mantenere l’attuale livello di rendimento, sarà la principale candidata per il successo. La decisione finale del campionato, unita a quella delle coppe, è attesa per i mesi di febbraio-marzo.

Pellegatti ha poi giustificato il suo ottimismo sul calo delle rivali. Ha citato l’Inter come potenziale vittima della fatica accumulata, ricordando che i nerazzurri “lo scorso anno ha giocato anche il Mondiale per Club” e che il peso di tutti gli impegni potrebbe farsi sentire sul finale di stagione. Anche il Napoli ha gli impegni nelle coppe europee. Di conseguenza, le complicazioni sul cammino delle avversarie aumentano automaticamente le possibilità di vittoria per il Milan.