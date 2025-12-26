Pellegatti parla così delle voci su RedBird e la ricerca di un finanziatore: le parole del giornalista

Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle voci su RedBird e la ricerca di un nuovo finanziatore: le sue parole

Il futuro societario del Milan entra in una fase potenzialmente decisiva. Dopo le indiscrezioni circolate sui canali di Fabrizio Romano, anche Carlo Pellegatti, attraverso il suo profilo YouTube, ha fatto il punto sulla strategia di Gerry Cardinale. L’obiettivo del numero uno di RedBird sembra ormai tracciato: trovare un partner di minoranza o un finanziatore che gli permetta di estinguere definitivamente il debito contratto con il fondo Elliott, mantenendo però la gestione operativa del club.

L’elemento di novità principale riguarda il possibile coinvolgimento di Comvest Credit Partners. Secondo Pellegatti, questo fondo rappresenterebbe un’opzione strategica per Cardinale grazie a una particolare modalità di finanziamento denominata “Payment in Kind” (PIK). Questa struttura finanziaria permetterebbe al Milan (o meglio, alla controllante RedBird) di non versare gli interessi periodicamente, ma di accumularli sul capitale totale da restituire in un’unica soluzione alla scadenza del prestito.

Pellegatti, la posizione di Elliott e lo scenario per il 2026

Un altro tassello fondamentale riguarda la volontà della famiglia Singer. “Da quello che mi hanno detto, il fondo Elliott sarebbe contento di lasciare il Milan“, ha riferito Pellegatti, suggerendo che i tempi per un distacco definitivo potrebbero essere maturi. Questa evoluzione metterebbe fine alla situazione di stallo in cui il club si ritrova, sospeso tra il controllo di RedBird e il credito vantato dalla precedente proprietà.

Le indiscrezioni suggeriscono che il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta definitiva per l’assetto economico del Diavolo. L’auspicio della piazza e degli addetti ai lavori è che si arrivi presto a una chiusura di questa pendenza finanziaria, garantendo al Milan una stabilità societaria totale e una visione a lungo termine priva di vincoli debitori verso il passato. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se Comvest sarà davvero il partner scelto per scrivere questo nuovo capitolo.