HANNO DETTO

Pellegatti lancia l’allarme: «Allegri? Resterà al Milan solo in un caso. A gennaio…»

3 ore ago

Pellegatti, noto giornalista, è tornato a parlare del futuro di Massimiliano Allegri: permanenza del tecnico solo in un caso

Ospite a Pressing, Carlo Pellegatti ha parlato della vittoria del Milan nel derby e del futuro di Allegri:

PAROLE – «Il Milan ha avuto l’occasione di affrontare l’Inter meno forte degli ultimi anni. Quando dico che Allegri ha fatto un lavoro straordinario lo si vede nel derby. L’Inter ha giocato senza Lautaro e Thuram, il Milan ha giocato per tutto il campionato senza i suoi Lautaro e Thuram. Anche in questo derby Leao e Pulisic hanno faticato. Se credo nello scudetto? Certo che ci credo. Se tutti i sogni spettacolari andassero in frantumi la vita non sarebbe degna di essere vissuta.

Allegri? Se ci sarà condivisione e non arriveranno gli André o i Mateta allora Allegri resterà perchè sta benissimo al Milan. Se invece lui sarà l’ultimo ad essere informato allora non lo so. Dobbiamo capire con i fatti come sarà. Mateta non è stato un acquisto di Tare e Alleri, così come André. Allegri aveva chiesto un difensore a gennaio, gli stavano prendendo, che poi è saltato per i noti problemi alle visite mediche, un attaccante».

