Pellegatti: «Milan fuori dalla Champions? La Juve dovrebbe vincerle tutte»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati della possibilità di vedere il Milan fuori dalla Champions

Carlo Pellegatti parla così del Milan e del futuro del campionato. Le sue parole a Tutti Convocati: «Avete paura di che? La Juventus può arrivare ad 87 punti se le vince tutte, ne mancano 15 quindi bisogna cominciare a guardare i numeri. Per fare 87 punti non dobbiamo vincerle tutte, però c’è questo tentativo di mettere il Milan come esclusa dalla Champions.»