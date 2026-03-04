Connect with us

Pellegatti sull’andamento del Milan: «Non riesco a non gioire… Ecco perchè»

2 ore ago

Il campionato entra nel vivo e le analisi dei grandi esperti iniziano a tracciare il bilancio di una stagione finora ricca di colpi di scena. Attraverso il suo seguitissimo canale YouTube, il noto giornalista e storica voce delle vicende milaniste, Carlo Pellegatti, ha condiviso le sue riflessioni sull’andamento del Diavolo, soffermandosi sulle prospettive di una squadra che sta cercando la sua definitiva identità.

PAROLE – «Certi commenti non mi hanno tolto il sorriso per la vittoria contro la Cremonese, per aver tenuto i 4 punti di distanza dal Napoli. Non riesco assolutamente a non gioire perchè il Milan è secondo, ha 57 punti, 1 punto in meno della capolista della scorsa stagione, capolista che aveva vinto 17 partite e quest’anno ne ha vinte 22.

Non sono contento di essere a -10 ma quando una squadra vince 22 partite ed è arrivata in finale di Champions, in più è stata potenziata, quindi è più forte, io sono contento di aver giocato un campionato fino ad ora tenendo la media della capolista della scorsa stagione. Ecco adesso leggere certi commenti ‘Vergogna, imbarazzante…’. Il Milan ha battuto la Cremonese nel recupero come ha fatto il Napoli con il Verona. Se si vuole a tutti i costi avere nostalgia di un Milan che un anno fa aveva 41 punti, se qualcuno ha nostalgia perchè ha voglia di criticare un Milan nono, della stagione dell’anno scorso, liberi»

