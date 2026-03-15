Pellegatti carica il Milan: «Stasera per regalarci un sogno. Ad Allegri farei un monumento, vi spiego perché…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan in vista dell’importante sfida di campionato contro la Lazio

Il clima in casa Milan è elettrico. Dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta, i rossoneri vedono uno spiraglio concreto per riaprire la corsa al titolo. Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha trasmesso tutto il suo entusiasmo per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio: «Stasera per regalarci un sogno che stiamo coltivando da mesi. Il Milan è a otto punti dall’Inter e avanti un punto al Napoli. Continuare a coltivare il sogno. Continuare a lottare per lo Scudetto, per la seconda stella». Una chiamata alle armi per un gruppo che sente profumo di rimonta.

Pellegatti, l’elogio a Massimiliano Allegri e la fiducia nei singoli

Il giornalista ha dedicato parole al miele al tecnico livornese, considerato il vero artefice della risalita milanista dopo le difficoltà della passata stagione. «Allegri in estate ci ha detto che l’appuntamento era a marzo e ora ci siamo. Esserci dopo la stagione scorsa: farei un monumento ad Allegri», ha dichiarato Pellegatti, sottolineando come l’allenatore abbia saputo blindare la difesa con «intelligenza e umiltà». La pressione, tornata ai livelli giusti dopo il mezzo passo falso dei rivali nerazzurri, non spaventa il giornalista, che si affida alle giocate dei campioni per scardinare i biancocelesti: «Mi auguro di vedere un Leao e Pulisic che spariglino la difesa biancoceleste».

Tutto passa dai novanta minuti di Roma. Secondo Pellegatti, la solidità ritrovata e la gestione magistrale dei pre-partita da parte di Allegri sono le garanzie necessarie per affrontare un’atmosfera da grandi occasioni. «Il merito è di una sola persona che vi piaccia o no, ovvero Massimiliano Allegri», ha ribadito con forza, invitando i tifosi a restare fiduciosi. Con una vittoria, il Milan non solo blinderebbe il secondo posto dall’assalto del Napoli, ma lancerebbe un segnale chiarissimo all’Inter di Cristian Chivu, apparsa nervosa e meno brillante nelle ultime uscite.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.