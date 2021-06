Pellegatti: «Ho un sogno per completare il centrocampo del Milan»

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato di un sogno di mercato per il centrocampo. Le parole del giornalista

«Il Real Madrid si ritrova Ceballos e ha già detto che questa volta vuole cederlo. Il valore, la cifra non è inferiore ai 30 milioni di euro, d’altra parte se si vuole rafforzare la squadra con qualche giocatore di qualità uno o due sacrifici a livello economico devono essere fatti ma ripeto, ci possono essere soluzioni sul piano del pagamento.

Ci può essere un diritto di riscatto, ci può essere un obbligo di riscatto che può essere già più gradito al giocatore. Dani Ceballos è un centrale, un giocatore di grande qualità e di grande piede, non capisco perché abbia fatto fatica a inserirsi in una squadra come l’Arsenal, ma d’altra parte i Gunners non hanno attraversato una stagione felice.

Con l’eventualità Dani Ceballos il Milan inizierebbe ad avere un centrocampo davvero importante: Ceballos, Tonali, Bennacer e Kessie. Sarebbe un centrocampo di totale valore».